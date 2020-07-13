رياضة | مفاجآة.. وكيل فرجاني ساسي يعرض اللاعب على الأهلي والزمالك يتحرك

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجآة.. وكيل فرجاني ساسي يعرض اللاعب على الأهلي والزمالك يتحرك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسئولي نادي الزمالك بدأوا المفاوضات مع التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، من أجل تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل مما يمنحه الحق في التوقيع لأي ناد آخر في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن ساسي متمسك بالبقاء مع الزمالك خلال الفترة المقبلة خصوصًا بعد التألق الكبير والجماهيرية التي يتمتع بها اللاعب بين جمهور الزمالك.

وتابع: "وكيل اللاعب عرض علي مسؤولي الاهلي وبيراميدز إمكانية التعاقد مع ساسي عقب نهاية عقده في محاولة منه لتسويق اللاعب وضمان حصوله علي نفس المقابل المادي الذي يحصل عليه حاليًا من الزمالك".

وأتم: "ساسي يحصل سنويًا من الزمالك علي حوالي 33 مليون جنيه".