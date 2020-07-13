رياضة | ليس أسامة جلال.. الأهلي يستهدف نجم جديد من إنبي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ليس أسامة جلال.. الأهلي يستهدف نجم جديد من إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستهدف النادي الأهلي التعاقد مع واحد من نجوم نظيره نادي إنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويريد النادي الأهلي التعاقد مع كريم فؤاد الظهير الأيمن لنادي إنبي في الصيف المقبل لتدعيم صفوف الفريق الأحمر بالموسم القادم.

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ويرغب المارد الأحمر في ضم كريم فؤاد ليكون بديل أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق والذي قرر الرحيل إلى صفوف نادي بيراميدز في الموسم القادم.

وتواصل مسئولو القلعة الحمراء مع كريم فؤاد والذي أبدى ترحيب كبير بفكرة الانضمام إلى الأهلي ولكن طلب حسم الأمر مع نادي إنبي.

وسيبدأ مسئولو الأهلي في التفاوض مع إدارة نادي إنبي لحسم صفقة كريم فؤاد في نهاية الموسم الجاري ومعرفة مطالب النادي البترولي لبيع اللاعب.