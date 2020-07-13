رياضة | تريزيجيه يحصل على إشادة مدرب أستون فيلا ونجم مانسشتر سيتي السابق بعد التألق أمام كريستال بالاس

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر تريزيجيه يحصل على إشادة مدرب أستون فيلا ونجم مانسشتر سيتي السابق بعد التألق أمام كريستال بالاس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل لاعب منتخبنا الوطني محمود حسن تريزيجه المحترف ضمن صفوف نادى أستون فيلا على اشادة كل كن دين سميث المدير الفني للفيلانز ومايكل براون لاعب نادى توتنهام هوتسبير ومانشستر سيتي السابق وذالك عقب تألق اللاعب أمام كريستال بالاس وتسجيله هدفين.

حيث قال دين سميث المدير الفني لنادى استون فيلا فى تصريحات صحفية:"‏تريزيجه لاعب جيد ومبهر، وأصبح منسجم مع الدوري الإنجليزي الممتاز الأن، كانت مباراة كبيرة بالنسبة لنا، اللاعبون يعرفون كيف يلعبون تحت الضغط، وأثبتوا ذلك هنا".

Advertisements

بينما أشاد مايكل براون لاعب نادى مانسشتر سيتي و توتنهام هوتسبير بلاعب منتخبنا الوطني بعد أن تألق أمام كريستال بالاس قائلا:" تريزيجه لاعب جيد الهدف الأول اوضح لنا ذالك وايضا الجودة الموجودة في الفريق، هو قاد الفريق الي انتصار مهم للغاية قبل نهاية الدوري بثلاث جولات".

يذكر أن نادى أستون فيلا قد حقق ثلاث نقاط هامة اليوم عقب الفوز على حساب نظيره نادي كريستال بالاس بنتيجة هدفين مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بالمباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة بيرمنجهام.