رياضة | أشرف صبحي: إصابة بعض لاعبي الدوري بكورونا لن تؤثر على عودة المنافسات

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر أشرف صبحي: إصابة بعض لاعبي الدوري بكورونا لن تؤثر على عودة المنافسات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إننا نتباهي ونفتخر بما يحدث في الدولة المصرية من إنشاءات تحققت على أرض الواقع.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مركز شباب الأسمرات يضم مجموعة من الملاعب، منها 4 ملاعب كرة قدم خماسية

وأوضح صبحي، تم إنشاء ملاعب رياضية متطورة في مدينة الأسمرات، لافتا إلى أن المدينة الشبابية المتطورة تخدم أهالي الأسمرات والمقطم.

وأكد أن الدخول إلى المدينة الشبابية بالأسمرات سيكون من خلال اشتراكات، مشيرًا إلى أن مصر تستضيف 30 حدثا عالميا خلال 2021.

واستطرد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن عدد إصابات كورونا المكتشفة بين بعض لاعبي الدوري الممتاز لن تؤثر على عودة مسابقة الدوري، لافتا إلى أن «الدوري سيعود في موعده كون كل فريق لديه قائمة كبيرة».

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على ضرورة اتباع احتياطات السلامة والأمان في حمامات السباحة بالمدينة الرياضية بالأسمرات.

Advertisements

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأحد، عن خروج 543 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 24419 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 912 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 89 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 82070 حالة من ضمنهم 24419 حالة تم شفاؤها، و3858 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

نسخة اندرويد

https:bit.ly2MHG97L

نسخة ايفون

https:apple.co3gURgYJ

