رياضة | سببان وراء سياسة الأهلي الجديدة في حسم صفقة الموسم

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر سببان وراء سياسة الأهلي الجديدة في حسم صفقة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخفي النادي الأهلي بشكل كبير جدا أي أخبار عن صفقات الفريق الأحمر الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي أن كل الأنباء المنتشرة حول اهتمام الأهلي بضم أحد اللاعبين الأجانب مثل جاكسون موليكا أو جاستون سيرينو غير صحيحة نهائيا ولا يوجد لاعبين أجانب على طاولة الفريق.

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ويوجد سببين وراء ما يقوم به المارد الأحمر من إخفاء أي أنباء عن الصفقات وأولهم هو عدم الوقوع في الخطأ التي وقع فيها النادي في يناير الماضي عند التعاقد مع أليو ديانج وتم تسريب أخبار ضم اللاعب قبل الإعلان بشكل رسمي.

أما السبب الثاني هو عدم استقرار الأهلي حتى الآن على اللاعب الأجنبي الذي سيتخلى عنه في الصيف بسبب اكتمال عدد الأجانب في الفريق حتى يتمكن ضم لاعب جديد ولا يريد تسريب اسم اللاعب حتى لا تحدث انقسامات داخل الأحمر.