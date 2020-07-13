رياضة | سببان وراء سياسة الأهلي الجديدة في حسم صفقة الموسم

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر سببان وراء سياسة الأهلي الجديدة في حسم صفقة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يخفي النادي الأهلي بشكل كبير جدا أي أخبار عن صفقات الفريق الأحمر الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وأكد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي أن كل الأنباء المنتشرة حول اهتمام الأهلي بضم أحد اللاعبين الأجانب مثل جاكسون موليكا أو جاستون سيرينو غير صحيحة نهائيا ولا يوجد لاعبين أجانب على طاولة الفريق.
ويوجد سببين وراء ما يقوم به المارد الأحمر من إخفاء أي أنباء عن الصفقات وأولهم هو عدم الوقوع في الخطأ التي وقع فيها النادي في يناير الماضي عند التعاقد مع أليو ديانج وتم تسريب أخبار ضم اللاعب قبل الإعلان بشكل رسمي.
أما السبب الثاني هو عدم استقرار الأهلي حتى الآن على اللاعب الأجنبي الذي سيتخلى عنه في الصيف بسبب اكتمال عدد الأجانب في الفريق حتى يتمكن ضم لاعب جديد ولا يريد تسريب اسم اللاعب حتى لا تحدث انقسامات داخل الأحمر.