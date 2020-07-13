رياضة | عرض نجم وادي دجلة على الزمالك لضمه في الصيف

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر عرض نجم وادي دجلة على الزمالك لضمه في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تلقى نادي الزمالك عرض للتعاقد مع واحد من نجوم خط الوسط في نادي وادي دجلة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
يذكر أن العديد من الأنباء كانت قد أشارت إلى أن نادي الزمالك قد حصل على توقيع نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط نادي بيراميدز ويتبقى فقط حسم الأمر مع إدارة ناديه.
وعرض أحد وسطاء اللاعبين على الفارس الأبيض فكرة ضم محمد عبد العاطي لاعب وسط نادي دجلة في الصيف المقبل.
وكان الزمالك بالفعل يدرس ضم محمد عبد العاطي منذ فترة طويلة ولكن توقفت الصفقة بشكل مفاجئ بسبب مطالب نادي وادي دجلة المالية المبالغ فيها.
كما أكد محمد عبد العاطي على موافقته على الانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء في الصيف ولكن نادي وادي دجلة حتى الآن يعطل الصفقة.