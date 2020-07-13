رياضة | عرض نجم وادي دجلة على الزمالك لضمه في الصيف

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر عرض نجم وادي دجلة على الزمالك لضمه في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى نادي الزمالك عرض للتعاقد مع واحد من نجوم خط الوسط في نادي وادي دجلة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

يذكر أن العديد من الأنباء كانت قد أشارت إلى أن نادي الزمالك قد حصل على توقيع نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط نادي بيراميدز ويتبقى فقط حسم الأمر مع إدارة ناديه.

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وعرض أحد وسطاء اللاعبين على الفارس الأبيض فكرة ضم محمد عبد العاطي لاعب وسط نادي دجلة في الصيف المقبل.

وكان الزمالك بالفعل يدرس ضم محمد عبد العاطي منذ فترة طويلة ولكن توقفت الصفقة بشكل مفاجئ بسبب مطالب نادي وادي دجلة المالية المبالغ فيها.

كما أكد محمد عبد العاطي على موافقته على الانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء في الصيف ولكن نادي وادي دجلة حتى الآن يعطل الصفقة.