رياضة | جالطة سراي يخسر بهدف وحيد أمام أنقرة جوجو بالدوري التركي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر جالطة سراي يخسر بهدف وحيد أمام أنقرة جوجو بالدوري التركي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل جالطة سراي ترنحه في بطولة الدوري التركي لكرة القدم، بعدما تلقى هزيمته الثامنة في البطولة هذا الموسم والثالثة على التوالي، عقب خسارته صفر / 1 أمام مضيفه أنقرة جوجو في المرحلة الثانية والثلاثين للمسابقة.

وتجمد رصيد جالطة سراي، الذي لم يحقق أي فوز للمباراة الثامنة على التوالي في المسابقة، عند 52 نقطة في المركز الخامس مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، في حين ارتفع رصيد أنقرة جوجو إلى 29 نقطة، لكنه ظل قابعا في مؤخرة الترتيب.

ويدين أنقرة جوجو بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه الأرجنتيني إيزيكيل سكاريون، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 62 من ركلة جزاء.