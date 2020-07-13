الامارات | راشد بن حميد: «خلوة كرة الإمارات» تهدف إلى وضع استراتيجية مرنة لتطوير اللعبة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الكرة، أن «خلوة كرة الإمارات» تهدف إلى وضع استراتيجية مرنة وفعالة لتطوير كرة الإمارات.

جاء ذلك، خلال كلمته الافتتاحية التي ألقاها في «الخلوة» التي نظمها اتحاد الكرة أمس وتختتم اليوم، بنظام الاتصال المرئي، بمشاركة عدد كبير من الخبراء والمختصين.

وقال الشيخ راشد بن حميد: «يسرني باسم أسرة كرة القدم الإماراتية أن أرحب بكم في هذه الخلوة، التي تهدف إلى إيجاد أفضل السبل لتطوير منظومة كرة القدم في الدولة من خلال وضع استراتيجية مرنة وفعالة، وأشكر لكم مشاركتكم في هذا الملتقى، ونحن على ثقة بأنه سيترك بصمة في مسيرة كرة الإمارات، وهدفنا اليوم أن نتعرف إلى التحديات ونضع أيدينا مواضع الحلول لتكون التحديات مصادر قوة ودوافع للانطلاق نحو طريق الريادة».

وأوضح الشيخ راشد بن حميد: «خلوة كرة الإمارات تتميز بمشاركة نخبة من أصحاب القرار المحلي والقاري والدولي، حيث ستقدم كل شخصية خبراتها في هذه الخلوة، إذ إن تجارب هذه الشخصيات ستكون بصمة مميزة في كرتنا المحلية وسنحولها إلى استراتيجية».

حضر جلسات الخلوة وزير الصحة ووقاية المجتمع، رئيس الهيئة العامة للرياضة، عبدالرحمن بن محمد العويس، ووزير التربية والتعليم حسين بن إبراهيم الحمادي، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة سلطان بن أحمد الجابر، ووزيرة دولة لشؤون التعليم العام جميلة بنت سالم المهيري، ونائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي الفريق ضاحي خلفان بن تميم، والشيخ سلطان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جياني انفانتينو.

وقال الشيخ راشد بن حميد: «بهذه المناسبة أتقدم إلى قيادتنا الرشيدة بالشكر والثناء على دعمها المتواصل للرياضة بوجه عام وكرة القدم على وجه الخصوص، حيث حرصت قيادتنا الحكيمة على تأسيس بنية تحتية قوية للرياضة من خلال بناء أفضل المنشآت الرياضية والاستعانة بأفضل التقنيات، كما أنها دعمت ومازالت تدعم استضافة البطولات العربية والقارية والدولية، وكل هذه العوامل تشجع شبابنا على ممارسة الرياضة، كما نقدم الشكر إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الرئيس الفخري لاتحاد الكرة على اهتمامه المتواصل وحرصه على تطوير كرة الإمارات وصقل مواهب عناصرها في جميع المجالات، والشكر موصول إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، على دعمه الكبير لدفع مسيرة الكرة الإماراتية إلى الأمام».

وأشار الشيخ راشد بن حميد النعيمي إلى أن: «جميع مجالس الإدارات في الاتحادات السابقة قدمت جهداً كبيراً من أجل وضع كرة الإمارات على المسار الصحيح، حيث استقطبت الخبرات وجذبت خبراء ومستشارين وزجت بالعنصر المحلي في دورات تدريبية مختلفة في مجالات التدريب والإدارة، ولم تتوقف مجالات التطوير وها نحن نواصل عمل من سبقونا من أجل أن نحقق المزيد من التقدم، وأثبت منتخبنا الوطني أنه يضم مواهب تستطيع تحقيق العديد من الإنجازات والوصول إلى الريادة».

وأضاف: «إننا أمام تحديات كبيرة، وكل فكرة ستخرج من هذه الخلوة ستكون بمثابة بذرة مثمرة، ونحاول أن نجعل من هذا اليوم يوماً تاريخياً في مسيرة كرة الإمارات». وأكد الشيخ راشد بن حميد أنهم يسعون إلى بناء جسور متينة للتعاون والتشاور بين اتحاد الكرة والمجالس الرياضية والأندية وكل مؤسسات الدولة، معتبراً أنه بوجود هذا الجسر فإنهم سيتمكنون من الوصول إلى أهدافهم المشتركة وتحويل أحلامهم إلى واقع، مؤكداً أنهم بحاجة إلى تعاون بين شركات القطاعين العام والخاص. وكشف الشيخ راشد بن حميد، أن اتحاد الكرة سيقوم بتأسيس مركز للأفكار في اتحاد الكرة يستقبل أفكار أصحاب المبادرات بكل رحابة صدر.

بن هزام: نسعى للاستفادة من التجارب العالمية

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أكد الأمين العام لاتحاد كرة القدم محمد بن هزام، أن «خلوة كرة الإمارات» تهدف إلى الاستماع إلى آراء الجميع بمشاركة شخصيات عالمية ومحلية لديها خبرات بهدف الاستفادة منها في تطوير كرة الإمارات، لافتاً إلى أنه رغم مرور 12 سنة من الاحتراف، إلا أن كرة الإمارات بحاجة إلى عمل أكثر، مشدداً على أن اتحاد الكرة يضع مخرجات هذه الخلوة نصب أعينه من أجل وضع استراتيجيته القادمة لتطوير اللعبة.

وأشار أمين عام اتحاد الكرة إلى أنهم يضعون دائماً خططاً بديلة للمضي نحو مستقبل زاهر وتطور قادم لكرة الإمارات.

وأكد بن هزام، أن المحاور المتعلقة بالخلوة ستتناول كل شيء لديه صلة بكرة القدم، وأن جلسات اليوم تتحدث عن واقع كرة القدم وأسباب التراجع والتحديات التي تواجه اللعبة.

وشدّد بن هزام على حرص اتحاد الكرة على تطبيق كل مخرجات هذه الخلوة.

سلمان بن إبراهيم: خطة زيادة عدد منتخبات كأس آسيا إلى 24 أثبتت نجاحها

أكد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن خطة الاتحاد القاري بزيادة عدد المنتخبات الآسيوية المشاركة في كأس آسيا من 16 إلى 24 منتخباً أثبتت نجاحها، من خلال النسخة الماضية للبطولة، التي أقيمت في دولة الإمارات العام الماضي، مشيراً إلى أن هناك منتخبات قدمت مستويات طيبة. وقال الشيخ سلمان، خلال مشاركته في «خلوة كرة الإمارات»، أمس: «نعمل على تشجيع المنتخب للمنافسة بقوة في البطولة، وأتمنى رؤية جميع المنتخبات وهي تقدم نتائج جيدة». من جانبه، أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، أن «دولة الإمارات تملك كل مقومات التطوّر، وأن مشاركته في مبادراتها لتطوير اللعبة واجب تفرضه المسؤولية».

«أثبت منتخبنا الوطني أنه يضم مواهب تستطيع تحقيق العديد من الإنجازات والوصول إلى الريادة».

«جميع مجالس الإدارات في الاتحادات السابقة قدمت جهداً كبيراً، من أجل وضع كرة الإمارات على المسار الصحيح».

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