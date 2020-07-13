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الامارات | الإصابة تُبعد غريزمان عن برشلونة

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مدريد - أ.ف.ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي برشلونة حامل لقب لكرة القدم، أمس، أن مهاجمه، الفرنسي أنطوان غريزمان، تعرّض لإصابة ستبعده عن صفوفه لفترة غير محددة، في مرحلة فاصلة من موسمه على الصعيدين المحلي والقاري.

وأوضح النادي الكاتالوني في بيان: «أظهرت الفحوص أن لاعب الفريق الأول، أنطوان غريزمان، يعاني إصابة عضلية في فخذ الساق اليمنى، وأنه لن يكون موجوداً بالتشكيلة في الفترة الراهنة، وتطور الإصابة سيحدد وجوده».

من جهتها، أشارت صحيفة «موندو ديبورتيفو» إلى أن الإصابة ستبعد غريزمان عن المباراتين المتبقيتين لبرشلونة في «الليغا»، وأن الفريق يأمل بعودته لخوض إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة في الثامن من أغسطس.

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ويستضيف برشلونة نابولي الإيطالي في الإياب، بعد تعادلهما 1-1 ذهاباً.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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