الامارات | حميد يوسف: سلامة لاعبي الوصل أولوية مع عودة التدريبات

شكرا لقرائتكم خبر عن حميد يوسف: سلامة لاعبي الوصل أولوية مع عودة التدريبات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد عضو مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم والمشرف على الفريق الأول حميد يوسف، أن عودة تدريبات الأندية، تُعد أمراً إيجابياً، بعد فترة توقف طويلة وصلت إلى 118 يوماً، بداعي تفشي فيروس كورونا، لافتاً إلى أن الفترة الأولى من التدريبات يجب التركيز خلالها من اللاعبين وأعضاء الفريق بالحفاظ على سلامتهم.

وقال يوسف في تصريحات صحافية، عقب خوض الوصل تدريبه الأول، على استاد زعبيل، بقيادة المدرب الروماني لورينت ريجيكامب أول من أمس، وبمشاركة 26 لاعباً، إن: «الوصل ركز خلال الأيام الماضية على تطبيق جميع معايير السلامة، لمواجهة تفشي الفيروس، إذ تم توفير المتطلبات كافة، حتى تكون التدريبات آمنة من دون أي مخاطر».

وأضاف: «تم تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية المطلوبة من تعقيم المنشآت، ووضع الإرشادات لجميع الأفراد الموجودين في الفريق من لاعبين ومدربين وعاملين ومرافقين وسائقين وغيرهم، إذ خضعوا جميعاً لفحوص فيروس كورونا قبل 48 ساعة من انطلاق التدريبات، لأنه من دون شك يجب أن نكون حذرين في هذه الفترة، لأن الأهم هو عدم إصابة أي من أفراد الفريق بالفيروس، ومن جانبنا طالبنا اللاعبين بالحفاظ على سلامتهم من خلال التقيد بجميع التعليمات ومراعاة الالتزام بالبقاء في المنزل قدر الإمكان حفاظاً على أسرهم أيضاً». وتحدث حميد يوسف عن أبرز ما ركز عليه الجهاز الفني في اليوم الأول، وقال: «تم تقسيم التدريب إلى مجموعتين، الأولى لخوض بعض التدريبات البدنية في صالة النادي، والمجموعة الثانية خاضت تدريبات الإطالة واللياقة في الملعب الرئيس، خصوصاً أن هدفنا في الوقت الحالي هو رفع معدل اللياقة البدنية لهم، تمهيداً لخوض بعض المباريات».

وأشار إلى أن صفوف «الفهود» ستكتمل خلال الأيام المقبلة، بانضمام اللاعبين الأجانب إلى الفريق، وقال: «من المقرر أن يصل الوافد الجديد إلى الوصل، الأرجنتيني نيكولاس أوروز في 15 يوليو المقبل، بينما سيصل فابيو ليما واللاعبون البرازيليون، ويلتون سواريز وسانتوس نيريس وناثان فيليبي ورونالدو مينديز من البرازيل في 16 من الشهر نفسه، إذ من المتوقع أن تكتمل قائمة الفريق بصورة كاملة في الأسبوع المقبل». وأوضح يوسف أن شركة الكرة لم تحسم مسألة إقامة معسكر خارجي للفريق في إحدى الدول الأوروبية من عدمه، وقال: «خوض معسكر خارجي في دولة أوروبية من الخيارات المطروحة، خصوصاً أن تأثيره الإيجابي سيكون أفضل بالنسبة إلى اللاعبين من ناحية الإعداد البدني، وسيتم حسم مصير المعسكر في الأيام المقبلة، بالتشاور مع الجهاز الفني».

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وختم تصريحاته بالرد على سؤال حول طموحات الوصل في الموسم المقبل، وقال: «الوصل طموحاته لا تختلف عن جميع الأندية، نسعى إلى الظهور بشكل جيد، وتقديم أفضل ما لدينا في الموسم الجديد، ونأمل أن ننافس على المراكز الأربعة الأولى».

تعاقدات جديدة

أشاد حميد يوسف بالتعاقدات الجديدة التي أبرمها الوصل، مطالباً بعدم استعجال الحكم على مستويات اللاعبين، وقال: «الوصل تعاقد حتى الآن مع البرازيلي سانتوس نيريس والأرجنتيني نيكولاس أوروز، بعد المفاضلة مع العديد من الخيارات الأخرى، وكان هذا الثنائي هو الأفضل ضمن هذه الخيارات، وأرى أنه يجب الانتظار في الفترة الأولى حتى يتأقلم اللاعبان على الأجواء هنا، ولعبهما مع فريق جديد، لكي يقدما الإضافة التي ننتظرها منهما».

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