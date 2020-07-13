الامارات | اتحاد الدراجات يهدي قميص الطواف النسائي إلى سوق دبي الحرة

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الدراجات يهدي قميص الطواف النسائي إلى سوق دبي الحرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زارت اللجنة النسائية والتسويق والتطوير باتحاد الدراجات، التي تترأسها مديرة طواف دبي النسائي الدولي نورة الجسمي، سوق دبي الحرة، لتقديم قميص الطواف لإدارة سوق دبي الحرة، تقديراً وتثميناً لدورها في رعاية ودعم الطواف.

وقال اتحاد الدراجات في بيان، أمس: «كان في الاستقبال نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية بسوق دبي الحرة صلاح تهلك، ونائبة الرئيس التنفيذي للتسويق شنيد السباعي، وقدمت نورة الجسمي قميص الطواف إلى صلاح تهلك».

من جهته، أعرب صلاح تهلك، في تصريح صحافي، عن سعادته بمبادرة اللجنة المنظمة للطواف، وحرصها على تقدير وتكريم سوق دبي الحرة، وقال: «إن دعم ورعاية سوق دبي الحرة للطواف يأتي في إطار الدور الوطني الذي تقوم به، إسهاماً منها لإنجاح هذا الحدث الرياضي الدولي، الذي نظم للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط بمشاركة 17 فريقاً من مختلف دول العالم».

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