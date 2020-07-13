الامارات | النيجيري عثمان بطل «جزيرة النزال» للفنون القتالية المختلطة في أبوظبي

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شكرا لقرائتكم خبر عن النيجيري عثمان بطل «جزيرة النزال» للفنون القتالية المختلطة في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفظ النيجيري كامارو عثمان، أمس، بلقب بطولة «يو إف سي» للفنون القتالية المختلطة في وزن خفيف الوسط، المقامة ضمن فعاليات «جزيرة النزال» في أبوظبي، وذلك بعد فوزه على الأميركي جورج ماسفيدال.
وتغلب عثمان (33 عاماً) على منافسه البالغ من العمر 35 عاماً، والذي لم تتأكد مشاركته في أبوظبي سوى قبل أقل من أسبوع، بعد ثبوت إصابة البرازيلي غيلبرت بيرنز بفيروس كورونا المستجد، وعدم تمكنه من السفر إلى الإمارات.
وستستضيف جزيرة ياس في أبوظبي سلسلة من فعاليات «يو إف سي» خلال يوليو، في ما اصطلح على تسميته «جزيرة النزال»، التي ستكون عبارة عن مكان معزول، تتخذ فيه إجراءات صحية صارمة.
وبحسب التقارير، توجه أكثر من 1500 شخص من القيّمين على الحدث وفريق العمل وموظفي جزيرة ياس إلى الحجر الصحي في المنطقة الآمنة، للخضوع لسلسلة من الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا.
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