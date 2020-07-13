الامارات | هيئة التحكيم توقف النظر في شكوى شباب الأهلي لحين فصل «الانضباط»

شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة التحكيم توقف النظر في شكوى شباب الأهلي لحين فصل «الانضباط» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرّرت هيئة التحكيم الرياضي في اتحاد كرة القدم إيقاف النظر في شكوى شباب الأهلي، ضد رابطة المحترفين واتحاد الكرة، التي يطالب فيها «فرسان دبي» بإلغاء القرارات كافة الصادرة عن مجلس إدارة رابطة المحترفين، بعدم استكمال مسابقة دوري الخليج العربي ودوري تحت 21 سنة وما يترتب على ذلك من نتائج، إلى جانب مطالبة شباب الأهلي بالتعويض المادي عن الأضرار التي أصابته من جرّاء ذلك، وذلك لحين انتهاء لجنة الانضباط من النظر في الشكوى التي يؤكد خلالها شباب الأهلي عدم قانونية الإجراءات التي اتخذتها رابطة المحترفين بإلغاء نتائج دوري الخليج العربي.

وأكد مصدر لـ«الإمارات اليوم» أن هيئة التحكيم الرياضي قبلت شكوى شباب الأهلي شكلاً، ما يعني أن الهيئة وافقت على الدفوعات التي قدمها «فرسان دبي» في شكواه التي يطالب خلالها بتتويجه بطلاً لدوري الخليج العربي، بصفته متصدراً للائحة الترتيب، قبل قرار رابطة المحترفين بإلغاء نتائج المسابقة، إلى جانب موافقة هيئة التحكيم على النظر في شكوى شباب الأهلي بشأن التعويضات المادية التي يطالب النادي بالحصول عليها. وأشار إلى أن قرار هيئة التحكيم يؤكد صحة الخطوات القانونية التي اتخذها شباب الأهلي، بشأن اللجوء إلى لجنة الانضباط في بداية الأزمة، للحفاظ على حقوق النادي، قبل مرور 48 ساعة على صدور قرار رابطة المحترفين بإلغاء نتائج الدوري من دون تتويج متصدر الترتيب، اعتماداً على التصويت الذي دعت الرابطة إليه أندية الدوري.

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