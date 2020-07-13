الامارات | «الرابطة» تدعو الأندية إلى عقد جمعية عمومية لاعتماد النظام الأساسي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أن رابطة المحترفين دعت أندية دوري الخليج العربي، إلى عقد جمعية عمومية تتضمن ورشة عمل لاعتماد النظام الأساسي الخاص بالرابطة، بعدما تم إشهارها في 20 يونيو 2019 بقرار من الهيئة العامة للرياضة. وكان عدد من أندية دوري الخليج العربي، أبدت استغرابها من عدم حصولها على نسخة من النظام الأساسي رغم إشهار الرابطة منذ أكثر من عام، إلى جانب عدم وجود نسخة من النظام على الموقع الرسمي الخاص بالرابطة، بينما كانت آخر نسخة من النظام الأساسي تلقتها الأندية في ديسمبر 2018 الخاص بالمسمى السابق للرابطة (لجنة دوري المحترفين)، في المقابل اعتمدت الرابطة خلال الفترة الماضية على المسودة الخاصة بالنظام الأساسي. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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