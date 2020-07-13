شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يواجه الحرس وسموحه وديًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى بقيادة مديره الفنى طلعت يوسف مرحلة المباريات الودية خلال الفترة المقبلة بعد قرار الجهاز الفنى للاتحاد أن يخوض الفريق مباراتين أمام فريق حرس الحدود يومى 23 و29 من الشهر الجارى، ومباراتين أمام سموحة يوم 28 من الشهر الجارى أيضا ولم يتحدد موعد المباراة الأخرى تحسبا لقيام اتحاد الكرة بتحديد موعد مباراة الفريق المؤجلة مع الزمالك يوم 6 أغسطس المقبل.

من ناحية أخرى، استأنف الفريق الأول بنادى الاتحاد السكندرى تدريباته عقب الراحة التى حصل عليها لاعبو الفريق بقرار من الجهاز الفنى، وكان طلعت قد طالب لاعبيه بضرورة الالتزام باتباع تعليمات وإرشادات الجهاز الطبى فيما يتعلق بالتباعد الاجتماعى والنظام الغذائى المتفق عليه، وكلف المدير الفنى متخصص الأحمال الدكتور أحمد عبداللطيف، بمتابعة البرنامج البدنى لمحترفى النادى فور وصولهم حتى يتمكنوا من الانخراط سريعا فى تدريبات الفريق نظرا لضيق الوقت قبل استئناف الدورى 6 أغسطس المقبل.

من جانبه، أكد طلعت يوسف أن على كل لاعب بصفوف الفريق أن يعيد حساباته من جديد وأن يسعى إلى إثبات جدارته بارتداء فانلة زعيم الثغر وانه يعتبر نفسه فى بداية موسم جديد بعد قرار استئناف النشاط الكروى وقال إنه يعتبرها بمثابة فرصة طيبة وسانحة لكل اللاعبين الذين لم يشاركوا بالقدر الكافى فى الدور الأول من الدورى لإثبات وجودهم واحتلال مكانة أساسية بصفوف فريقه، مؤكدا أنه لا يوجد لاعب يضمن مكانه بصفوف الاتحاد وأن العبرة بالجهد ومدى العطاء داخل المستطيل الأخضر.

وكانت التدريبات الأخيرة فى الاتحاد قد أظهرت أن الحبهة اليسرى للفريق أكبر المستفيدين من فترة التوقف حيث ساهمت فى اكتمال شفاء كريم الديب بالإضافة إلى تحلى اللاعب صبرى رحيل بالعزيمة والإصرار على حجز مكانة أساسيا بالتشكيل ومنافسة سيد سالم وكان الجهاز الفنى لنادى الاتحاد قد عاد مرة أخرى للتدريب على فترتين الصباحية بالجيم والمسائية بالملعب.

من جانب آخر نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، فى تمديد تعاقد المدير الفنى لسلة زعيم الثغر أحمد مرعى أحد أبرز وأهم المدربين المصريين لكرة السلة، حيث كان ينتهى تعاقد المدير الفنى للفريق الأول لكرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى بنهاية الموسم الرياضى الجديد 2020-2021.

وأنهى رئيس زعيم الثغر اتفاقه مع أحمد مرعى على تجديد التعاقد لموسمين إضافيين بحضور حازم الرجال أمين الصندوق وأحمد عبدالمجيد عضو المجلس وذلك حتى نهاية موسم 2022-2023.

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