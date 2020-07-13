شكرا لقرائتكم خبر عن مازيمبى يشترط 1.5 مليون يورو للاستغناء عن «موليكا» للأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كثف مسؤولو النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب مفاوضاتهم مع مسؤولى مازيمبى الكونغولى من أجل إتمام التعاقد مع «موليكا» لاعب الوسط المهاجم تحسبا لتعثر مفاوضات استمرار رمضان صبحى لاعب الوسط المهاجم مع نادى هيدرسفيلد الإنجليزى التى يجريها مسؤولو القلعة الحمراء خلال الأيام الماضية.

وعلمت «المصرى اليوم» أن مسؤولى مازيمبى الكونغولى اشترطوا الحصول على 1.5مليون يورو من أجل الموافقة على الإستغناء عن اللاعب، ووفقا لمصدر مسؤول داخل القلعة الحمراء-رفض ذكراسمه- فإن رئيس نادى مازيمبى يفضل احتراف اللاعب فى أحد الأندية الأوروبية باعتبار أنه يمتلك إمكانيات مميزة ولا يمكن الموافقة على انتقاله لأحد الاندية المنافسة فى إفريقيا، وأكد المصدر أن النادى يكثف محاولاته مع اللاعب حتى يتمكن من اقناع ناديه بانتقاله للقلعة الحمراء.

كان السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأحمر قد طلب من لجنة التعاقدات ضرورة التعاقد مع مهاجم إفريقى مميز فى ظل عدم قناعته بمستوى أليو بادجى المهاجم المنضم حديثا لصفوف الفريق فى يناير الماضى وعدم استغلاله الفرص التى سنحت له خلال المباريات التى شارك فيها فى الفترة السابقة قبل أن يتجمد النشاط الكروى بسبب انتشار جائحة «كورونا».

فيما وافقت إدارة النادى على طلب الاتفاق السعودى استمرار إعارة المهاجم المغربى وليد أزارو حتى نهاية الموسم الجارى، وكان أزارو قد احترف بالدورى السعودى منذ يناير الماضى ولمدة 6 أشهر وتمكن خلالها اللاعب بالظهور بمستوى طيب قبل توقف النشاط الكروى. وفى ذات السياق ينتظر مسؤولو القلعة الحمراء الرد النهائى من مسؤولى هيدرسيفيلد الإنجليزى على عرض شراء رمضان صبحى مقابل 2.5 مليون دولار فى الوقت الذى كانت إدارة النادى الإنجليزى قد طلبت 7 ملايين دولار للاستغناء عن اللاعب بشكل نهائى، كان المدرب السويسرى قد طلب من لجنة التخطيط حسم موقف اللاعب خلال الأيام المقبلة حتى يحدد ما إذا كان سيعتمد عليه فى المباريات المحلية والإفريقية المقبلة، وشدد المدير الفنى على ضرورة تواجد اللاعب خصوصا بعدما بات من العناصر الأساسية ونفذ تعليماته فى المباريات التى كان يشارك فيها بدلا من البحث عن بديل آخر قد لا يكون بنفس كفاءة اللاعب.

على صعيد مختلف تسلم رينيه فايلر تقريرا طبيا شاملا عن حالة اللاعبين المصابين وذلك من أجل الاطمئنان على برامجهم التدريبية بينهم سعد سمير وكريم نيدفيد اللذان قطعا شوطا كبيرا فى تنفيذ برنامجهما التأهيلى للتعافى من الإصابة فى وتر أكيليس وغضروف الركبة، واطمأن فايلر على جاهزية حمدى فتحى لاعب وسط الفريق الذى انتظم فى التدريبات الجماعية للفريق مؤخرًا بعد تعافيه من الإصابة فى غضروف الركبة، وأيضا محمد محمود الذى يعود بشكل تدريجى للتدريبات الجماعية خلال هذه الفترة.

فيما عقد المدرب السويسرى جلسة مع توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفنى للفريق؛ للاطمئنان على كافة التفاصيل الخاصة بالبرامج البدنية التى يخضع لها اللاعبون فى فترة الإعداد الحالية.

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فيما أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة أن مباراة سموحة الودية المقبلة والمقرر لها 23 يوليو الجارى ستكون فرصة جيدة؛ من أجل تجهيز اللاعبين لعودة الدورى، مؤكدًا أن الجهاز الفنى يتطلع لتحقيق أكبر مكاسب فنية من تلك الودية التى ستتم وسط إجراءات احترازية مشددة.