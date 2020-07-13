شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى «يُخمد» أزمة مستحقات اللاعبين.. ولائحة جديدة للتواجد فى المربع الذهبى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى مجلس إدارة النادى الإسماعيلى أزمة مستحقات لاعبى الفريق الكروى الأول، والتى طرحت نفسها داخل أروقة النادى، خلال الأيام الماضية، وذلك بعدما تأخر مسؤولو النادى أكثر من مرة فى صرف رواتب اللاعبين بسبب الأزمة المالية التى يعانى منها النادى، على أثر توقف النشاط الكروى خلال الفترة الحالية بسبب فيروس كورونا.

واتفق مجلس الإدارة مع اللاعبين على تسديد جميع المستحقات المتأخرة، بشكل جدولى مرتب، وبمواعيد محددة، وتم إبلاغ كل لاعب بموعد حصوله على مستحقاته المالية، وهو الأمر الذى أدى إلى ارتياح اللاعبين، بعد الشكوى الجماعية التى تقدم بها الفريق إلى مجلس الإدارة، الأسبوع الماضى، من أجل الحصول على جزء من المستحقات قبل انطلاق فترة الإعداد الحالية، التى يخوضها الفريق استعدادًا لاستئناف بطولة الدورى الممتاز، المقرر لها 6 أغسطس المقبل.

فيما اتفق مسؤولو النادى مع الجهاز الفنى واللاعبين على وضع لائحة مادية جديدة لتحفيز اللاعبين على التواجد فى المربع الذهبى لبطولة الدورى الموسم الجارى.

من جهة أخرى، يستأنف الفريق تدريباته، اليوم الإثنين، على أرض ملعب النادى، عقب انتهاء الراحة السلبية التى منحها الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى للفريق، أمس الأحد، وذلك قبل تطبيق البرنامح البدنى الشاق، الذى وضعه مدرب اللياقة البدنية للعمل به فى الفترة الحالية لرفع القدرة البدنية للاعبين، فى ظل ابتعادهم عن ممارسة أى نشاط رياضى منذ ما يقرب من 4 أشهر، ووضع الجهاز الفنى خطة تقوم على الارتقاء بمستوى اللاعبين على كل الأصعدة بشكل سريع، فى ظل ضيق الوقت قبل استئناف المنافسات بشكل رسمى.

فيما تلقى النادى خطابًا من اتحاد الكرة بإجراء مسحة كورونا الثالثة، غدًا الثلاثاء، استعدادًا لعودة بطولة الدورى، وأظهرت نتائج المسحة الطبية التى أُجريت للاعبى الفريق الأول بالنادى الإسماعيلى والأجهزة الفنى والطبى والإدارى، عن وجود حالتين إيجابيتين تحملان فيروس كورونا «للاعب وطبيب بـ(الدراويش)»، بينما جاءت المسحة الثانية سلبية تمامًا.

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