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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ديشامب: وضع جريزمان مع برشلونة لا يقلقني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يوليه 2020
علق ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، على وضعية نجم الديوك أنطوان جريزمان، مع فريقه برشلونة.
ويواجه جريزمان صعوبة كبيرة في التأقلم مع برشلونة منذ وصوله الصيف الماضي؛ لدرجة ارتباط اسمه بالرحيل عن النادي الكتالوني.
وقال ديشامب في تصريحات نقلها موقع "le10sport" الفرنسي: "وضع جريزمان لا يقلقني، ليس لدي شك في قدراته".
وأضاف: "جميع اللاعبين يمرون بظروف صعبة من حيث الابتعاد عن التألق والتهديف، ولكنه أمر طبيعي".
وتابع: "لم أتواصل معه لمعرفة طبيعة الإصابة ومدة غيابه، لكني واثق على أنه قادر على العودة إلى مستواه الطبيعي".
وشارك جريزمان مع برشلونة في 46 مباراة هذا الموسم في جميع المسابقات، حيث سجل 15 هدفا، وصنع 4.
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