شكرا لقرائتكم سعد سمير يخضع لجلسة علاج طبيعي ومران في الجيم على هامش تدريب الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أدى سعد سمير، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي جلسة علاج طبيعي وجلسة في الجيم على هامش مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز، والتحضير لمواجهة الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. وحرص خالد محمود، طبيب الفريق، على متابعة البرنامج التأهيلي الخاص بسعد سمير والاطمئنان على حالته. وكان سعد سمير قد أجرى جراحة في وتر أكيليس، بعد تعرضه لإصابة مع الفريق، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه للمرحلة المقبلة.
في الوقت الذي أعرب سعد سمير عن سعادته بتمديد تعاقده مع النادي لمدة 3 سنوات، مؤكدًا أن قراره لم يستغرق وقتًا طويلًا، كعادته في كل مرة يقوم خلالها بتمديد أو تجديد تعاقده مع النادي، وقال في تصريحات للموقع الرسمي لناديه : "أتشرف بالوجود داخل النادي الأهلي، هذا الكيان الكبير الذي قدم لنا الكثير، وبصفتي لاعبًا في الفريق الأول منذ 11 سنة لم تستغرق عملية تمديد العقد أي وقت على الإطلاق، بالعكس جرت الأمور بشكل سريع جدا، خاصة أن الاستمرار داخل الأهلي شرف كبير"
وأضاف سعد سمير :"عليك أن تكون مؤمنًا بقيمة المكان الذي توجد فيه، وهو ما أشعر به بالطبع بسبب الارتباط الوثيق بيني وبين الأهلي وجماهيره، وهذه ليست مجرد شعارات، ولكنها واقع نتعامل معه، خاصة أننا نوجد داخل كيان عظيم يدرك الجميع قيمته وشعبيته وتاريخه"
وواصل سعد سمير: "الاستمرار داخل الأهلي والارتباط به شرف كبير، وبالنسبة لي أتمني استكمال مسيرتي الكروية كاملة داخل القلعة الحمراء من أجل تحقيق المزيد من البطولات المحلية والقارية، التي تسعد جماهير الأهلي الوفية التي تبقي خير داعم لنا دائمًا في كل المناسبات"
وقال مدافع الأهلي: «إن تفاوض مسئولي الأهلي لاستكمال مشوارك مع الفريق فخر ما بعده فخر، ومن ثم لا يمكن أن ترفض تلبية نداء ناديك الذي قدم لك الكثير».
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