شكرا لقرائتكم سعد سمير يخضع لجلسة علاج طبيعي ومران في الجيم على هامش تدريب الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدى سعد سمير، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي جلسة علاج طبيعي وجلسة في الجيم على هامش مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز، والتحضير لمواجهة الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. وحرص خالد محمود، طبيب الفريق، على متابعة البرنامج التأهيلي الخاص بسعد سمير والاطمئنان على حالته. وكان سعد سمير قد أجرى جراحة في وتر أكيليس، بعد تعرضه لإصابة مع الفريق، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

في الوقت الذي أعرب سعد سمير عن سعادته بتمديد تعاقده مع النادي لمدة 3 سنوات، مؤكدًا أن قراره لم يستغرق وقتًا طويلًا، كعادته في كل مرة يقوم خلالها بتمديد أو تجديد تعاقده مع النادي، وقال في تصريحات للموقع الرسمي لناديه : "أتشرف بالوجود داخل النادي الأهلي، هذا الكيان الكبير الذي قدم لنا الكثير، وبصفتي لاعبًا في الفريق الأول منذ 11 سنة لم تستغرق عملية تمديد العقد أي وقت على الإطلاق، بالعكس جرت الأمور بشكل سريع جدا، خاصة أن الاستمرار داخل الأهلي شرف كبير"

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وأضاف سعد سمير :"عليك أن تكون مؤمنًا بقيمة المكان الذي توجد فيه، وهو ما أشعر به بالطبع بسبب الارتباط الوثيق بيني وبين الأهلي وجماهيره، وهذه ليست مجرد شعارات، ولكنها واقع نتعامل معه، خاصة أننا نوجد داخل كيان عظيم يدرك الجميع قيمته وشعبيته وتاريخه"

وواصل سعد سمير: "الاستمرار داخل الأهلي والارتباط به شرف كبير، وبالنسبة لي أتمني استكمال مسيرتي الكروية كاملة داخل القلعة الحمراء من أجل تحقيق المزيد من البطولات المحلية والقارية، التي تسعد جماهير الأهلي الوفية التي تبقي خير داعم لنا دائمًا في كل المناسبات"

وقال مدافع الأهلي: «إن تفاوض مسئولي الأهلي لاستكمال مشوارك مع الفريق فخر ما بعده فخر، ومن ثم لا يمكن أن ترفض تلبية نداء ناديك الذي قدم لك الكثير».