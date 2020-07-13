شكرا لقرائتكم ريكاردو: الأهلي لم يفاوضني وأنا في الإسماعيلي ولم يطلب ضم السعيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإسباني خوان ريكاردو، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، أسباب خسارة الدراويش لقب الدوري أمام الأهلي في 2008.

وأكد ريكاردو: "لقد خسرنا اللقب بسبب الإجهاد، تعرضنا للإجهاد بسبب خوض لقاء طلائع الجيش قبل الأهلي، وذلك أثر علينا كثيرا، وتسبب في إجهاد قبل اللقاء الفاصل أمام الأهلي".

وعن أسباب رحيله عن الإسماعيلي قال: "رحلت سابقا بسبب خسارة اللقب أمام الأهلي ولكني عدت من جديد نظرا لحبي لجماهير الإسماعيلي واللاعبين والإدارة".

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وكشف المدرب الإسباني حقيقة دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع عبد الله السعيد، في 2008، قائلا: "الأهلي لم يطلب التعاقد مع عبدالله السعيد في ذلك الوقت".

وتابع: "عبد الله السعيد لاعب محترف وكبير وكان يركز فقط مع الإسماعيلي ولم يدخل في أي مفاوضات مع الأهلي".

وعن مفاوضات الأهلي معه بعد الرحيل عن الإسماعيلي، أشار: "الأهلي لم يفاوضني رسميا ولكن كان هناك مناقشات مع بعض الوكلاء".