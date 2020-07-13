شكرا لقرائتكم شبانة: الجبلاية رفضت انضمام الغندور للجنة الفنية للحكام التى سيتم تشكيلها قبل استئناف الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانة في لايف اليوم السابع أن اللجنة الخماسية باتحاد الكرة رفضت انضمام جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق، إلى اللجنة الفنية للحكام التى سيتم تشكيلها قبل استئناف الدوري لمنح محاضرات فنية للحكام وعلاج الأخطاء التى تظهر خلال المباريات.

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وأكد شبانة في لايف اليوم السابع أن اللجنة الخماسية تناقش مع وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام حاليا أسماء المحاضرين الذين سينضمون للجنة الفنية، وتتجه النية لضم كل من عصام عبد الفتاح وسمير عثمان وأحمد الشناوى ورضا البلتاجى وغيرهم،وتقدم جمال الغندور باستقالته من لجنة الحكام مع توقف الدورى وقرر اتحاد الكرة قبول الاستقالة.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.