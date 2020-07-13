شكرا لقرائتكم إنبى يستقر على خوض مواجهتين وديتين مع مصر المقاصة ونادى مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفنى لإنبى على خوض مواجهتين وديتين أحدهما مع مصر المقاصة والأخرى مع نادى مصر، خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من المواجهات التى سيخوضها الفريق البترولى مع طلائع الجيش حيث سيلعب الفريقان مباراتين وديتين يومى 19 و23 من شهر يوليو الجارى ثم سيلتقى الفريق البترولى مع الإنتاج الحربى على أن يخوض الفريق البترولى مباراتين وديتين أيضا مع المقاصة ونادى مصر.

ويواصل إنبى تحضيراته خلال الفترة الجارية لمواجهة الأهلى في مباراته الأولى بالدورى والتي كانت مؤجلة قبل توقف المسابقة الذى حدث بسبب جائحة كورونا، ويعتلى الفريق الأحمر صدارة ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 49 نقطة، جمعها من 17 مباراة حقق الفوز في 16منها ، وتعادل في مواجهة واحدة أمام سموحة دون أي خسارة.

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وقرر حلمى طولان، المدير الفنى لإنبى، خوض سلسلة من المباريات الودية خلال الفترة المقبلة، بعدما كشف عبد الناصر محمد، مدير الكرة بالنادى، أن جميع نتائج المسحة الطبية الثالثة للكشف عن فيروس كورونا، التى خضع لها الفريق سواء اللاعبين أو الجهاز الفنى، جميعها سلبية، مشددًا على أن الجهاز الفنى للفريق البترولى واللاعبين طبقوا جميع الإجراءات الاحترازية بأمان كافٍ خارج وداخل الملعب، مبديًا سعادته بسلبية المسحة الثالثة للاعبين، وذلك على هامش التحضيرات التى يجريها الفريق البترولى لعودة منافسات الدورى الممتاز، والتى تقرر عودته يوم 6 من شهر أغسطس المقبل، حيث يسعى الجهاز الفنى للفريق لمواصلة تجهيز اللاعبين جيدًا حتى يكونوا جاهزين لعودة المنافسات المحلية بجاهزية كاملة.

وفضل الجهاز الفنى لنادى إنبى بقيادة حلمى طولان أن تكون الوديات الخاصة بالفريق البترولى جميعها مع فرق الدورى الممتاز التى خضعت لمسحة كورونا خلال الفترة الماضية، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين وسيكون من بينها وديتين مع الإنتاج الحربى وطلائع الجيش وكذلك المقاصة ونادى مصر.

ويخوض إنبى تدريباته خلال الفترة الجارية، على ملعبه على فترتين، ويسعى الجهاز الفنى للفريق البترولى لرفع اللياقة البدنية للاعبين خلال المرحلة الجارية قبل بدء مرحلة خوض المباريات الودية لتجهيز الفريق من الناحية الفنية للمباريات الرسمية التى سيشهدها الشهر المقبل وكان إنبى قد احتل المركز السابع بجدول ترتيب الدورى المصرى قبل توقفه منتصف شهر مارس الماضى، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، حيث خاض الفريق البترولى 18 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 5 مواجهات، فيما سجل لاعبوه 18 هدفًا واستقبلت شباكه مثلها، ليجمع 25 نقطة، يحتل بهم المركز السابع بجدول ترتيب المسابقة.