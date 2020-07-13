بسبب «نادي القرن الحقيقي».. ويكيبيديا توقف «تخريبات كثيفة» في صفحة نادي الزمالك

أعلنت موسوعة "ويكيبيديا" أنها قامت بإيقاف "تخريبات كثيفة" حدثت مؤخراً في الصفحة الخاصة بتاريخ نادي الزمالك، حيث حظرت إجراء تعديلات عليها بشكل مؤقت.

وكتبت ويكيبيديا تغريدة، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر اليوم الأحد، قالت فيها: "تشهدُ مقالة «نادي الزمالك» تخريبات كثيفة مؤخرًا، لذلك استرجعنا جميع التخريب الذي حصل في المقالة، وقمنا بحمايتها لفترةٍ محددةٍ لتجنب أي تخريبٍ فيها."

ولم تكشف الموسوعة العالمية عن طبيعية "التخريبات"، إلا أن وسائل إعلامية أفادت بأن بعض الأشخاص أعادوا تحرير صفحة الزمالك في "ويكيبيديا"، حيث أضافوا إليها لقب "نادي القرن الحقيقي".

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وتعد ويكيبيديا موسوعة رقمية، ويمكن لأي مُستخدم للإنترنت إجراء تعديلات على صفحاتها.

يأتي ذلك بعد الأزمة التي أثارها رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، وإعلانه تسجيل لقب "نادي القرن الحقيقي" لصالح الزمالك في سجلات وزارة التموين والتجارة الداخلية.

ونفى مسئولون بوزارة التموين الأمر، في تصريحات لوسائل إعلامية، حيث أكدوا أن الأمر مجرد طلب فقط، في الوقت الذي يعرف فيه النادي الأهلي بأنه نادي القرن الإفريقي.