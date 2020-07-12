ولفرهامبتون يسحق إيفرتون ويعزز آماله في التأهل لدوري الأبطال

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عزز ولفرهامبتون واندرارز فرصته في التأهل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم المقبل بفوزه الكبير 3-صفر يوم الأحد على ضيفه إيفرتون في الأسبوع 35 من الدوري الانجليزي الممتاز للعبة الشعبية.
وبعد الفوز تقدم فريق المدرب نونو إسبيريتو سانتو إلى المركز السادس بين فرق البطولة العشرين متخلفا بفارق أربع نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز الرابع والذي سيلتقي مع بورنموث في وقت لاحق يوم الأحد.
تقدم ولفرهامبتون في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول عندما تعرض جناحه البرتغالي دانييل بودينسي للعرقلة من جانب لوكاس ديني قبل أن ينفذ راؤول خيمنيز ركلة الجزاء ويحرز منها هدفه رقم 16 في الدوري هذا الموسم.
وضاعف لياندر ديندونكر تقدم أصحاب الأرض مباشرة بعد بداية الشوط الثاني بضربة رأس لم يتمكن حارس إيفرتون جوردان بيكفورد من إبعادها عن شباكه.
وأضاف البرتغالي ديوجو جوتا الهدف الثالث بعد أن مرر إليه لاعب الوسط روبن نيفيس الكرة ليرسلها قوية في شباك بيكفورد.
وبعد الهزيمة ظل إيفرتون في المركز 11 قبل أخر ثلاث جولات من الموسم.
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