شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يطالب بتعجيل استئناف الدوري: الفراغ الرياضي وراء التراشق الذي نراه الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، ورئيس نادي سموحة الرياضي، إن تأخر عودة النشاط الكروي والدوري العام بسبب جائحة كورونا تسبب في حالة فراغ رياضي، وهو ما تسبب بدوره فيما نعايشه الآن ونشاهده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

أضاف «عامر» في تصريحات لـ«المحررين البرلمانيين»، الأحد، أن امتداد فترة الفراغ الرياضي لـ4 أشهر ملأها الإعلام بفتح قضايا ليس لها بالنشاط الرياضي شيء، ووصلت إلى قضايا محسومة منذ سنين، مطالبا اتحاد الكرة بالنظر في عودة الدوري بأسرع وقت ممكن حتى تنشغل الأندية والأجهزة الفنية بالألعاب الرياضية بدلاً من التراشق وتبادل الاتهامات.

وأشار إلى أن اتحاد الكرة اختار موعدا بعيداً لعودة الدوري، في حين شاهدنا بعض الدول التي كانت تعاني من تفشي أوسع لفيروس كورونا أعادت الأنشطة الرياضية والبطولات الرياضية قبل مصر بأكثر من شهر، فعودة الأنشطة الرياضية والدوري هو دعم للدولة المصرية، ولإعادة الحياة مرة أخرى.

تابع: «للأسف أتت قضايا محسومة لتقسم الجماهير المصرية وأدخلتهم في حالة استقطاب رياضي في وقت دقيق تمر به مصر يستوجب توحيد الصفوف وتجييش الجبهة الداخلية وراء قياداتها السياسية وقواتها المسلحة في أهم وأخطر ظرف تمر به مصر، سواء في التهديد الإرهابي القادم من ليبيا أو أزمة سد النهضة الأثيوبي«.

مضى قائلًا: «هذه قضايا قد تحدث انفجارا في أي وقت. ما يستدعي مننا جميعا الوقوف خلف الوطن أولاً ودعمه بشكل مباشر، ووقف هذه التجاوزات المتكررات والتعصب الأعمي والذي أصبح يهدد السلم الاجتماعي».

وتساءل «عامر»: «إلى أين كنا سنصل إذا تم إلغاء الدوري هذا العام؟ هذا الوضع لا يمكن أن يستمر أو ينتج شيء إيجابيًا».

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