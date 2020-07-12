شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجري المسحة الثالثة لـ«كورونا» الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجري فريق الكرة الأول بنادي الزمالك الإثنين، المسحة الثالثة للاطمئنان على اللاعبين والجهاز الفني وكذلك الجهاز الطبي والإداري خلال معسكر الفريق الحالي ببرج العرب في الإسكندرية وذلك بعد إجراء مسحتين في القاهرة قبل بداية المعسكر السكندري.

وقام أحمد زاهر المدير الإداري للفريق بتجهيز مكان خاص للاعبين لإجراء المسحة والتأكيد على تجهيز مسحات كافية لكل المتواجدين في المعسكر.

كان الزمالك قد بدأ معسكره الخميس الماضي في برج العرب استعدادا لخوض مواجهة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الرجاء المغربي.