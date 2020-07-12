شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التألق أمام كريستال بالاس.. 6 ثنائيات لتريزيجيه في مشواره بالملاعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح محمود حسن ترزيجيه، نجم استون فيلا، من قيادة فريقه للفوز على حساب كريستال بالاس بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الـ 35 لمسابقة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

واستطاع الدولي المصري صاحب الـ 25 عاماً من تسجيل هدفي الفوز لاستون فيلا، رافعاً رصيده من الأهداف بالبرييمرليج هذا الموسم للرقم 5.

تريزيجيه نجح في تسجيل الثنائية السادسة عبر مشواره الكروي خلال مباراة اليوم امام كريستال بالاس، حيث سبق وأن سجل هدفين في مباراة خلال 5 مناسبات سابقة مختلفة.

في الدور التركي حقق تريزيجيه الثنائية مرتين مع فريق قاسم باشا، الأولى في مرمى أخيساربور موسم 2017-2018 ومباراة شهدت فوز قاسم باشا بتلك الثنائية، كما سجل في الموسم ذاته هدفين في اكتساح فريقه لطرابزون بخمسة أهداف.

مشوار ترزيجيه بقميص الفريق الأول للأهلي كان شاهداً على ثنائية وحيدة جاءت في مرمى النصر

القاهري في فوز الأحمر بنتيجة 3-0 بمنافسات الدوري الممتاز موسم 2014-2015.

وفي كأس تركيا موسم 2017-2018، واصل النجم المصري ثنائياته بقميص قاسم باشا وسجل هدفين من أصل 5 لفريقه في مرمى نيجد بليدي.

كما أحرز ترزيجيه ثنائية بقميص موسكرون بالدوري البلجيكي خلال مواجهة روزيلار التي حسمها قفريقه بخماسية.

Advertisements

ويتوهج النجم المصري في الدوري الانجليزي ويسجل أول ثنائية له بقميص استون فيلا خلال مواجهة كريستال بالاس ويخطف النقاط الثلاثة لفريقه.

محمود ترزيجيه صاحب الـ 44 مباراة دولية والأهداف الستة بقميص الفراعنة، كان أحد نجوم المنتخب الوطني المشاركين في مونديال روسيا 2018، فضلاً عن أنه كان سبباً رئيسياً في التأهل للعرس العالمي بعد تحصله على ركلة جزاء شهيرة في الثواني الأخيرة من عمر مواجهة الكونغو خلال التصفيات.