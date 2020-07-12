ليجانيس يحافظ على آماله في البقاء بالليجا بفوز صعب على فالنسيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يوليه 2020
حقق نادي ليجانس الفوزعل نظيره فالنسيا بهدف وحيد مقابل لا شئ في اطار منافسات الجولة الـ 36 من الدوري الإسباني.
واحتفظ ليجانيس بآماله في البقاء ضمن الدوري الإسباني «لاليجا»، عقب فوزه الثمين 1 - 0 على ضيفه فالنسيا، اليوم الاحد، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين للدوري.
وارتفع رصيد ليجانيس إلى 32 نقطة في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع) مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، فيما توقف رصيد فالنسيا عند 50 نقطة في المركز التاسع.
وارتدى روبن بيريز ثوب الإجادة في اللقاء، عقب تسجيله هدف ليجانيس الوحيد في الدقيقة 18 من ركلة جزاء.
واضطر ليجانيس للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه جوناثان كريستيان سيلفا في الدقيقة 54، لكن فالنسيا أخفق في استغلال النقص العددي في صفوف منافسه، خاصة بعدما أهدر لاعبه دانييل بارييخو ركلة جزاء في الدقيقة 60.
وتأتي تلك الخسارة لتقلص آمال فالنسيا، الذي تلقى خسارته الثانية عشر في المسابقة هذا الموسم، في التواجد ضمن المراكز المؤهلة للمسابقات القارية في الموسم القادم.
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