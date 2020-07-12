شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جنوى يفوز بثنائية على سبال في الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يوليه 2020 حقق فريق جنوى الفوز على ضيفه سبال بهدفين مقابل لا شئ خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإيطالي .

وسجل هدفي جنوى جوران بانديف في الدقيقة 24 ولاسه شوني في الدقيقة 54. Advertisements وأهدر ياجو فالكي لاعب جنوى ركلة جزاء لفريقه في الدقيقة 37. ورفع جنوى رصيده إلى 30 نقطة في المركز السابع عشر، وتوقف رصيد سبال عند 19 نقطة في المركز العشرين الأخير ليقترب بقوة نحو الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

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