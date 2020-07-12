شكرا لقرائتكم خالد جلال يقرر عودة نادى مصر للتدريبات على فترتين مجددا حتى نهاية الإسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر خالد جلال، المدير الفنى لفريق نادى مصر، عودة اللاعبين للتدريبات على فترتين مجددا حتى نهاية الإسبوع بعد حصول الفريق على راحة يوم الجمعة الماضى ، فى إطار استعدادات الفريق لعودة الدورى شهر أغسطس المقبل .

و شهد الإسبوع الماضى تدريب الفريق على فترتين يوم الثلاثاء و الأربعاء ، قبل أن يتدرب الفريق الخميس مران صباحى و تدريبات استشفائية .

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وطالب خالد جلال المدير الفنى لفريق نادى مصر لاعبيه بضرورة الالتزام بنظام غذائى محدد من أجل استعادة اللياقة البدنية فى ظل عودة التدريبات بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

وعاد فريق نادى مصر، تحت قيادة مديره الفنى خالد جلال، إلى التدريبات السبت قبل الماضى تمهيدًا لاستئناف الدورى الممتاز، بعدما ظهرت سلبية العينة الثانية التى أجراها اللاعبون والجهاز الفنى والإدارى من فيروس كورونا، تمهيدًا لعودة النشاط واستئناف الدورى فى المرحلة المقبلة، بعد التراجع عن قرار الانسحاب من الدورى وإجراء المسحات لجميع اللاعبين.