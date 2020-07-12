شكرا لقرائتكم أحمد جمال: فيديو مرتضى منصور "مفبرك".. والفتنة بين جماهير القطبين مرفوضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الاعلامي أحمد جمال، مقدم برنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك أن مقطع الفيديو الذي تم تداوله في الساعات الأخيرة للمستشار مرتضى منصور مفرك وغير صحيح.

وأضاف جمال خلال حلقة اليوم من "زملكاوي" الفيديو المفبرك كان غرضه اثارة الفتنة بين جماهير القطبين الأهلي والزمالك.

وواصل:" أجلس كثيراً مع مرتضى منصور ولا يتلقفظ مطلقاً على النادي الأهلي ومسئوليه".

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ونشر "زملكاوي" مقطع من الفيديو الحقيقي الذي تم تركيب صوت المستشار مرتضى منصور عليه.

وأتم جمال تصريحاته مؤكداً رفضه التام اثارة الفتنة بين جماهير الناديين الأكبر في مصر في مثل هذا التوقيت.