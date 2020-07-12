شكرا لقرائتكم وزير الرياضة: مصر مستعدة لاستضافة دوري أبطال إفريقيا .. وجاهزية صالات مونيال اليد 95% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الدكتور أشرف صبحي , وزير الشباب والرياضة ، تفاصيل استعدادات مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 ، مؤكدا أن جاهزية الصالات تخطت الـ 95%.

وأضاف , وزير الشباب والرياضة في مداخلة هاتفية لبرنامج جمهور التالتة , على قناة on time sport 1 ، قائلا انتهينا من 95% من العمل الإنشائي لمونديال اليد 2021 الذي تستضيفه مصر .

كما تحدث صبحي عن مشروع الأسمرات 3 مؤكدا أنه تحول كبير من العشوائيات إلى الأفضل يعكس قيمة الدولة المصرية الحقيقة، مضيفا أن الصورة التي وصل إليها المشروع في حي الاسمرات هي نتاج عمل مدته عام ونصف فقط.

Advertisements

وقال صبحي ليس لدينا أي مانع من استضافة دور نصف النهائي ونهائي إفريقيا بالتنسيق مع اتحاد كرة القدم المصري، مضيفا أن مصر لا تمانع استضافة دوري أبطال إفريقيا، نحن دائما جاهزون وهذا ما أبلغنا به اتحاد الكرة.

وعن استئناف النشاط الرياضي وعودة الدوري رد صبحي قائلا أن نظام عودة الدوري مكتمل ولا يوجد أي مانع في مساعدة الأندية المتعثرة والسيستم مشى خلاص ، مضيفا يوجد ملفات خفية نتحرك فيها ولا يجب الحديث عنها.