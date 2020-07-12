شكرا لقرائتكم شبانة: جاكسون موليكا يحسم مصير عودة أحمد ريان للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانة في لايف اليوم السابع أن الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم نادي مازيمبي يحسم مصير احمد ريان مهاجم الأهلي المعار للجونة سواء بعودته لناديه نهاية الموسم الجاري او تجديد اعارته في الجونة او اي نادي اخر.

وأكد شبانة في لايف اليوم السابع ان إدارة الأهلي استقرت على تجديد اعارة احمد ريان حال النجاح في ضم جاكسون موليكا، اما في حالة فشل الصفقة فهناك اتجاه لعودة اللاعب لتدعيم الهجوم الأحمر في الموسم الجديد.

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وأضاف شبانة أن احمد ريان تلقى عرضين خلال الأيام الماضية احدهما اسباني والأخرفنلندي، إلا أن اللاعب وادارة الأهلي اجلا التفكير في الأمر لحين اتخاذ قرار نهائي بشأن اللاعب سواء بعودته او تجديد اعارته وهو ما يتوقف علي صفقة موليكا التي تكثف ادارة الأهلي من مفاوضاتها فيها حاليا، مؤكداً أن موليكا ووكيله ترحيبا باللعب للأهلي خاصة بعد ان عُرض على اللاعب الحصول على 800 الف دولار سنويا الا ان رئيس مازيمبي لازال رافضا حتي الآن لفكرة بيع موليكا للأهلي.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.