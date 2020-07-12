شكرا لقرائتكم أندية تطالب الجبلاية بتفعيل المادة 78 من لائحة النظام الأساسى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل عدد من أندية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، خطابات إلى اللجنة الخماسية للجبلاية للمطالبة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة نحو تفعيل نص المادة رقم 78 من لائحة النظام الأساسى لاتحاد الكرة، بانشاء لجنة فض المنازعات بالجبلاية للفصل فى النزاعات الرياضية الخاصة بقوانين ولوائح أو نصوص أو أحكام موضوعة من قبل الاتحاد، وعلى رأس هذه الأندية النادى الاسماعيلى ومركز شباب تلا ممثلا فى نهاد حجاج المستشار القانونى للناديين.

وقررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، بشكل نهائى وضع بند تشكيل لجنة فض المنازعات في تعديلات لائحة النظام الأساسي.. واستقر أعضاء اللجنة الخماسية على أن يكون تشكيل اللجنة من 6 ممثلين لجمعية اللاعبين المحترفين و6 ممثلين للأندية ورئيس من الهيئة القضائية، ويكون دورها الفصل في النزاعات بين اللاعبين والأندية المصرية، بينما يلجأ اللاعبون والمدربون الأجانب للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

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وتهدف لجنة فض المنازعات إلى نظر الشكاوى والقضايا المتداولة بين اللاعبين والأندية، كنوع من تقليل فرص اللجوء إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لاسيما وأن السنوات الأخيرة شهدت شكاوى عديدة من لاعبين وأندية مصرية إلى الفيفا، وهو ما جعل الاتحاد الدولى يطلب تفعيل هذه اللجنة من اتحاد الكرة أكثر من مرة، قبل ان تقرر اللجنة الخماسية وضع بند فى اللائحة لتشكيل هذه اللجنة من 13 عضوا ويترأسها أحد رجالات القضاء.

من ناحية أخرى، وافقت سارة ساليمون، مندوبة الاتحاد الدولى لكرة القدم، على تشكيل مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد من 9 أعضاء بينهم امرأة واحدة، وتراجعت عن موقفها السابق بضرورة وجود امرأتين على الأقل.

وكانت مندوبة الفيفا خيرت اتحاد الكرة بين أكثر من تصور لشكل المجلس الجديد، وفى حال تشكيله من 7 أعضاء يكون بينهم امرأة واحدة، وفى حال تشكيله من 9 أعضاء يكون بينهم امرأتان، وفى حال 11 عضوا يكون بينهم 3 سيدات.