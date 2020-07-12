شكرا لقرائتكم شبانة: هيدرسيفيلد لايزال متمسكا بطلباته المادية الخاصة ببيع رمضان صبحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانة في لايف اليوم السابع أن نادي هيدرسيفيلد الأنجليزي لازال متمسكا بطلباته المادية الكبيرة الخاصة ببيع رمضان صبحي بعد انتهاء اعارته للأهلي بنهاية الموسم الجاري، والتي لم تقل حتى هذه اللحظة عن 7 ملايين استرليني وفقا لتأكيدات الإدارة الحمراء الأمر الذي يعقد امكانية حفاظ الأهلي عليه خاصة وان المبلغ المرصود لشراؤه بعد صرف النظر عن فكرة استعارته مجددا هو 3 ملايين استرليني فقط.

وأكد شبانة في لايف اليوم السابع أن هيدرسيفيلد تلقى عرضين رسميين بخلاف عرض الأهلي احدهما من الدوري الألماني والأخر من الدوري البرتغالي، والذي في حالة موافقة هيدرسيفيلد علي اياً منهما سيكون رمضان صبحي مهدداً بعدم استكمال الدوري ولعب باقي مباريات الأهلي في بطولة دوري ابطال افريقيا، لان الأمر سيكون مرهونا في وقتها بموعد بدء الدوري الالماني او البرتغالي لرغبة ايا منها في بدء رمضان الموسم هناك، في الوقت الذي تقرر بشكل مبدئي ان يتم استكمال دوري ابطال افريقيا في سبتمبر المقبل مما يعني انه من المحتمل ان يكون هناك تعارض في المواعيد.

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الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.