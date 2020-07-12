شكرا لقرائتكم كارتيرون يقوم بعمل تقسيمة نصف ساعة للاعبي الزمالك في مران اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك علي عمل تقسيمة استمرت نصف ساعة في نصف الملعب بمشاركة جميع اللاعبين وذلك خلال مران الفريق اليوم،وشهدت التقسيمة حماسا شديدا بين اللاعبين، كما حرص كارتيرون على إيقاف التقسيمة أكثر من مرة لمنح اللاعبين الفرصة لالتقاط الأنفاس والراحة للحفاظ عليهم بدنيا.

كما حرص كارتيرون على قيام اللاعبين بتدريبات بدنية خفيفة وإطالات عقب نهاية المران اليوم وذلك لفك العضلات، وأشرف كارتيرون على تنفيذ اللاعبين للبرنامج البدني.

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فيما كشف الدكتور محمد أسامه رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك عن آخر تطورات الحالة الصحية للثنائي مصطفي فتحي وكريم بامبو لاعبي الفريق، وأكد أسامة في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك أنه تم أمس إجراء المسحة الثانية لهما وينتظر الجهاز الطبي نتيجتها غدا، مضيفا أنه في حالة سلبية العينة سيتم إجراء مسحة أخري بعدها بثلاثة أيام للاطمئنان بشكل نهائي وبعدها يقوم بعمل أشعة على القلب وبعض الفحوصات الأخري قبل السماح لهما بالتدريب على مراحل للحفاظ عليهما والتأكد من جاهزيتهما تماما قبل خوض التدريبات الجماعية بشكل كامل.

واعلن الموقع الرسمي لنادي الزمالك عن خوض الفريق مباراتين وديتين في المعسكر المقام حاليا في برج العرب بالإسكندرية استعدادا لمباراة الرجاء المغربي في الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا المقرر لها منتصف سبتمبر المقبل، حيث أكد أحمد زاهر المدير الإداري للفريق الأول بالزمالك في تصريحات للموقع الرسمي للنادي أنه تم الاستقرار علي الاكتفاء بوديتين فقط خلال معسكر الزمالك الحالي في برج العرب بناء علي رغبة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

أضاف زاهر أنه تم الاتفاق علي ودية سموحة الأحد المقبل، وجار الاتفاق علي ودية أخري يوم ٢٣ يوليو الحالي وتم الاتفاق علي أن تكون مع نهاية المعسكر، واختتم زاهر تصريحاته بأنه يتم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية في المعسكر واتباع تعليمات التباعد ، حيث يقيم كل لاعب في غرفة بمفرده بالإضافة إلي توفير كل طلبات الجهاز الفني من مطهرات في أرض الملعب أو أي أمور خاصة بالحفاظ علي اللاعبين سواء من توفير أجهزة للياقة في أماكن مفتوحة لتنفيذ كل التعليمات الاحترازية.