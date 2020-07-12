شكرا لقرائتكم إنبى يقرر خضوع الحلات المصابة بكورونا لمسحة جديدة الأربعاء المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الطبى لنادى إنبى، خضوع الحالات التى تعرضت للإصابة بفيروس كورونا داخل الفريق البترولى، لمسحة جديدة يوم الأربعاء المقبل، من أجل الاطمئنان على تعافيهم من الفيروس من عدمه، بعد الفترة التى قضاها الخماسى فى العزل الصحى المنزلى بعد علمهم بإصابتهم بذلك الفيروس عندما خضعوا للمسحة مع الفريق.

ويوجد فى صفوف إنبى 5 حالات حيث تعرض 3 لاعبين للإصابة بفيروس كورونا إلى جانب أحد عمال غرف الملابس إضافة إلى أحد أفراد الجهاز المعاون لحلمى طولان المدير الفنى للفريق الذى سيحرص بشكل مستمر على متابعة حالة الخماسى وعقب الاطمئنان على أحوالهم وقضائهم فترة العزل سيتم إجراء مسحة جديدة لهم من أجل التأكد من تعافيهم من الفيروس من عدمه.

وكشفت اللجنة الطبية باتحاد الكرة، برئاسة الدكتور محمد سلطان، عن مواعيد المسحات الطبية للكشف عن وباء كورونا المستجد، والتى من المقرر أن يخضع لها لاعبو أندية الدورى العام خلال الأسبوع الجارى، وذلك فى إطار الاستعداد لاستئناف مسابقة الدورى المقرر عودتها يوم 6 أغسطس المقبل، بعد فترة توقف طويلة بدأت فى مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وجاءت مواعيد المسحات كالتالى:

الأحد: الجونة، وادى دجلة، المقاولون العرب

الأثنين: الاتحاد السكندرى، سموحة، الزمالك، إف سى مصر، حرس الحدود

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الثلاثاء: الاسماعيلي، أسوان، المصري، طنطا، طلائع الجيش

الأربعاء: الأهلي، المقاصة، إنبي، بيراميدز

فى سياق آخر، توصلت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، لاتفاق ومذكرة تفاهم مع مركز طبى ألمانى من أجل علاج اللاعبين المصابين فى الدورى المصري، على أن يكون للاعبين تسهيلات كبيرة فى الإجراءات بجانب خصم كبير يحصل عليه لاعبو الدورى المصرى وكذلك الأندية، وكانت اللجنة الخماسية أعلنت توصلها لاتفاق مع الشركة الألمانية الراعية لملابس المنتخبات على تخصيص 3000 كرة موحدة لأندية الدورى المصرى فى الموسم الجديد، على ان تحصل الجبلاية على نسبة من اعادة بيع الشركة الألمانية للكرة الموحدة للدورى كوسيلة لتنمية موارد اتحاد الكرة.

وتعقد اللجنة الخماسية باتحاد الكرة مؤتمراً صحفياً خلال الأسبوع الجارى لإعلان مواعيد وملاعب الأسابيع الثلاثة الأولى من عمر الدورى بعد قرار عودته يوم 6 اغسطس المقبل بعد فترة التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا، كما سيتم الاعلان خلال المؤتمر الصحفى عن مصير دورى القسم الثانى وموعد استئنافه والأقرب منتصف سبتمبر المقبل .

من ناحية أخرى، كشف مسئولو اتحاد الكرة، أن اللاعبين المعارين مستمرون مع أنديتهم لنهاية الموسم رغم قرار اللجنة الخماسية بالجبلاية بفتح باب القيد للموسم الجديد قبل شهر من انتهاء الموسم الجارى، بناء على تعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لاسيما بعد تأخر انتهاء الموسم الحالى بسبب فترة التوقف الطويلة على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد الذى ضرب العالم كله.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن فيفا قرر تمديد العقود لجميع اللاعبين ومن بينهم المعارين وبالتالى فالعقود مستمرة لنهاية الموسم، ولكن من حق النادى الأصلى للاعب قيده فى قائمته الجديدة على أن يشارك معه فى الموسم الجديد وفقا لتعليمات الفيفا.