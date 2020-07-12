شكرا لقرائتكم بيراميدز الخاسر الأكبر من العروض الكثيرة والمستمرة على لاعيبه في هذا الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انهالت العروض المستمرة على الكثير من لا عبى فريق بيراميدز خلال الانتقالات الصيفية الجارية حيث تؤثر بشكل مباشر على استقرار حالة الفريق ولاعبيه بسبب القلق الدائم في التفكير في الرحيل أو البقاء في الميركاتو الصيفي الجاري.

ومما يزيد من صعوبة الأمور داخل قلعة الفريق السماوي، هو انشغال اللاعبين بالعروض طوال الوقت مما قد يتسبب في ضياع التركيز الدائم في الاستمرار مع الفريق وكذلك في الملعب خلال الأيام القادمة، لاسيما وأن الفريق ينافس في أكثر من بطولة قارية ومحلية تتطلب التركيز التام .

وتلقى لاعبى كبير من نجوم فريق بيراميدز عروض كثيرة جدا مغرية في الفترة الأخيرة، من أنية كثيرة في عروض محلية وخارجية مما دفع إدارة النادى في سرعة التجديد لعدد من نجوم الفريق للحفاظ على القوام الأساسي وعلى رأسهم عبد الله السعيد قائد الفريق وعمر جابر وأيضا على جبر ، غير أن بعض اللاعبين الاخرين ارتبط أسمائهم بالانتقال إلى الزمالك وعلى رأسهم نبيل عماد دونجا وعبد الله بكري، ورجب بكار.

وشدد مسئولو فريق بيراميدز على اللاعبين على ضرورة التركيز خلال المرحلة المقبلة لمحاولة التتويج بلقب الكونفدرالية الافريقية وكذلك محاولة التواجد في المربع الذهبي في ترتيب الدوري العام بضمان المشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

وتشهد الفترة المقبلة عودة بطولة الدوري العام المحلى وكذلك استئناف منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية، حيث يسعي الفريق للفوز بلقب الكونفدرالية الإفريقية ، بعدما تأهلوا للدور نصف النهائي وينتظر مواجهة فريق حوريا الغينى.

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