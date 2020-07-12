شكرا لقرائتكم شبانة: الكاف قد يجرى قرعة بين مصر والمغرب لاستضافة مباريات دوري أبطال افريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانة في لايف اليوم السابع أن الكاف قد يجرى قرعة بين مصر والمغرب لاستضافة مباريات دوري ابطال افريقيا المتبقية، بعد اعتذار الكاميرون عن الاستضافة بسبب عدم الجاهزية.
وأوضح شبانة في لايف اليوم السابع أن الكاف قد يجرى قرعة بين مصر والمغرب بحيث تستضيف احدهما مباراتى نصف النهائي، والأخرى تستضيف المباراة النهائية، وتابع شبانة أن الخيار الثالث وهو اقامة المباريات في الامارات يبقى حلا اخيرا ولكن المغرب ترفضه بشدة.
الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.
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