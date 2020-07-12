شكرا لقرائتكم حسين زكي: لا أحب الكورة في مصر.. وأتمنى التتويج مع الزمالك بكأس العالم للأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى حسين زكي المدير الفني الحالي لفريق يد الزمالك، اعتراضه على قرار اتحاد اليد في 2001 الخاص بمنع استمرار اللاعبين فوق 32 عاماً من اللعب في مصر.

أضاف حسين زكي خلال حواره لقناة أون تايم سبورتس: "عندما شاركت في بطولة البحر الأبيض المتوسط مع أشرف عواض وايمن صلاح وسامح عبد الوارث وحوهر نبيل وغيرهم كانوا جميعاً أراهم قبلها بأيام بالتلفزيون لذلك استفدت من تواجدي معهم وأنا أصغر منهم بكثير وقتها وحصلت على الخبرات منهم بشكل كبير".

تابع حسين زكي أنه لا يحب كرة القدم ولا يحب مشاهدتها ويعشق ألعاب أخرى فدائماً ما أتابع الدوري الإيطالي للكرة الطائرة وبطولات الراجبي وكرة السلة وأتابع الكرة الأوروبية لكن المصرية فلا تستهويني نهائياً".

وأوضح مدرب يد الزمالك أنه يكن كل الاحترام للمنتخب الوطني الأول وانجازاته الكبيرة لكنه لا يتابع الكرة نهائياً وأنه يشعر بالفرخ لأ لاعب أو مدرب يرفع من اسم وعلم مصر في أوروبا والدول المتقدمة رياضياً وهو ما يحققه حالياً محمد صلاح لأنه شرف مصر والمصريين في كل بقاع الأرض.

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وشدد حسين زكي على انه كان يمني النفس بختام مسيرته في الدوري المصري من بوابة نادي الزمالك الا انه شعر بعدم الترحيب نهائياً بالأمر وهو ما جعله يقرر الاعتزال من اسبانيا خاصة وأنه كان مقرراً ذلك في السابق لكن كانت الرغبة في العودة للأبيض لأنه بيته الذي قدم له كل شيء.

وأسند مجلس إدارة نادي الزمالك المسئولية لحسين زكي لتولي مهمة المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بالإضافة الى حسن يسرى مدرباً عاماً في أول تجارب الأبيض لإسناد المهمة رسمياً الى اللاعب الدولي الشهير الذي عانق الاحتراف لسنوات طويلة في الدوري الإسباني لكرة اليد أقوى الدوريات العالمية.

وقدم حسين زكي الشكر لمجلس إدارة نادي الزمالك على اتاحتهم له الفرصة لتولي المهمة رسمياً خلال الفترة المقبلة متمنياً أن يحالفه الحظ في الفترة المقبلة لتحقيق أمنيات الجماهير.

وعن طموحاته أكد أنه يأمل في نيل لقب كأس العالم للأندية مع الزمالك وهو اللقب الدولي الوحيد الغائب عن القلعة البيضاء بالإضافة الى ان يكون أول مدرب مصري يعمل في أوروبا بكرة اليد وقيادة الفراعنة مستقبلاً.