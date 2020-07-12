شكرا لقرائتكم محمد سلطان: العديد من الحالات الإيجابية في المسحة الأولى للأندية تحولت إلى سلبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد سلطان , رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة أن العديد من الحالات الإيجابية في المسحة الأولى للأندية تحولت إلى سلبية، والأمور اصبحت تسير بصورة جيدة.

وأضاف رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة , على قناة on time sport 1 ، قائلا العديد من الحالات الإيجابية في المسحة الأولى والثانية في عدد من الأندية مثل طنطا تحولت الى سلبية والوضع اصبح مطمئن نوعا ما .

وتابع سلطان يجب اجراء تحاليل للاعبين والحكام قبل المباريات الودية ب 48 ساعة ، مضيفا أ"ن لا بد من عمل فحص طبي شامل لجميع اللاعبين المصابين في كورونا للعودة للمشاركة للتدريبات الجماعية فحص القلب والرئتين واختبارات التنفس

كشفت اللجنة الطبية باتحاد الكرة، برئاسة الدكتور محمد سلطان، عن مواعيد المسحات الطبية للكشف عن وباء كورونا المستجد، والتي من المقرر أن يخضع لها لاعبو أندية الدوري العام خلال الأسبوع الجاري، وذلك في إطار الاستعداد لاستئناف مسابقة الدوري المقرر عودتها يوم 6 أغسطس المقبل، بعد فترة توقف طويلة بدأت في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وجاءت مواعيد المسحات كالتالي:

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الأحد: الجونة، وادي دجلة، المقاولون العرب

الأثنين: الاتحاد السكندري، سموحة، الزمالك، إف سي مصر، حرس الحدود

الثلاثاء: الاسماعيلي، أسوان، المصري، طنطا، طلائع الجيش

الأربعاء: الأهلي، المقاصة، إنبي، بيراميدز