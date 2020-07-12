مرتضى منصور ينشر الفيديو الحقيقي لإهانة الخطيب وكهربا

نشر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك فيديو جديد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". وعلّق مرتضى منصور على الفيديو قائلاً إنه "الفيديو الحقيقي وليس المفبرك". وخلال الساعات الماضية، تم تداول فيديو منسوب لمرتضى منصور يوجه فيه إهانة لرئيس النادي الأهلي محمود الخطيب واللاعب كهربا.

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