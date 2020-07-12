«أنا بحارب قطر وتركيا».. مرتضى منصور يبريء نفسه من الإساءة للخطيب وكهربا

أعرب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن استغرابه بالأمس بعد نشر فيديو “مفبرك”، يوجه من خلاله ألفاظ نابية لعدد من رموز الرياضة والدولة ومنسوب له “حسب وصفه”.

وقال منصور، في فيديو نشره عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب": “أنا بحارب دول.. قطر وتركيا، في ضابط قطري اسمه أبوسنيدة بيتعاون ويتخابر معه بعض الأشخاص في مصر وقولت أسمائهم من قبل أمام النائب العام”.

وأضاف: “الموضوع بدأ في العام الماضي عندما تم اختراق هاتفي، وإرسال رسائل من هاتفي إلى علي جمعة وإبراهيم محلب، وفرج عامر”.

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وتابع منصور: “أبوسنيدة اخترق سيستم اتحاد الكرة، وبدأ في الحصول على عقود لاعبي الزمالك وتوزيعها على المتعاونين معه الذين منهم إيهاب الخطيب، لنشر العقود من أجل حدوث فتنة بين لاعبي الزمالك”.

وأشار إلى أن أبوسنيدة أرسل أيضاً رسالة من هاتفه إلى شخصية مسيحية كبيرة "من أجل إحداث فتنة بين المسلمين والأقباط”.

وأضاف رئيس نادي الزمالك: “فعلا مصر مفيهاش رجالة فيها أسود، مؤكدًا، مصر فيها أسود وهيربوك أنت وأمك”.

وخلال الفيديو، قام مرتضى منصور بنشر عدد من الرسائل وجهها إليه ضابط المخابرات القطري أبو سنيدة يهدده من خلالها.