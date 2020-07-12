طبيب الزمالك يكشف تطورات الحالة الصحية لفتحي وبامبو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:

تحدث محمد أسامه رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك عن آخر تطورات الحالة الصحية للثنائي مصطفي فتحي وكريم بامبو لاعبي الفريق.. واوضح طبيب الزمالك، أنه تم أمس إجراء المسحة الثانية لهما وينتظر الجهاز الطبي نتيجتها غدا. وأشار إلى أنه في حالة سلبية العينة سيتم إجراء مسحة أخري بعدها بثلاثة أيام للاطمئنان بشكل نهائي . وأكد أنه بعد اجراء مسحة ثالثة سيخضع الثنائي بامبو وفتحي لأشعة على القلب وبعض الفحوصات الأخري قبل السماح لهما بالتدريب على مراحل للحفاظ عليهما والتأكد من جاهزيتهما تماما قبل خوض التدريبات الجماعية بشكل كامل. ويخوض الفريق معسكره المغلق ببرج العرب بالإسكندرية استعدادا لعودة النشاط الرياضي ومواجهة الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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