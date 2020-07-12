عضو الأهلي: كيف يقول أحدهم أن مصر بلا رجال.. وهو الأكثر خبرة برجالها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف

أكد محمد جمال الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن محمود الخطيب رئيس النادي، كان وسيظل قدوة ومثال للأخلاق الرفيعة والإخلاص والانتماء للوطن.

وكتب الجارحي تدوينة عبر حسابه بموقع فيسبوك للتواصل الإجتماعي، أشار خلالها إلى تعجبه من حديث أحد الأشخاص -حسبما وصف- بأن مصر لا يوجد بها رجال.

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وقال الجارحي: "محمود الخطيب كان وسيظل قدوة ومثال في الأخلاق الرفيعة والإخلاص والانتماء للوطن، وصورة مشرفة لمصر أمام العالم بمشواره الرياضي لاعبًا وإداريًا، وأي مواطن مصري يتمنى أن يصبح ابنه مثل محمود الخطيب".

واختتم: "مصر دولة قانون ومؤسسات ورجالها شرفاء أشداء، وأتعجب كيف يقول أحدهم أن مصر دولة لا يوجد بها رجل.. رغم أنه الأكثر خبرة برجالها".

الجدير بالذكر أن تدوينة الجارحي جاءت بعد ساعات من انتشار مقطع مُسرب لمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عبر مواقع التواصل الإجتماعي.