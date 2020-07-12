محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
رحب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، باستضافة مصر للمباريات الأفريقية للأندية المقررة في سبتمبر المقبل.
واعتذرت الكاميرون عن استضافة مباريات نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا.
وكان أسامة إسماعيل المتحدث باسم اتحاد الكرة، نفى تقدم الاتحاد بطلب لاستضافة مصر مباريات دوري الأبطال، مشيرا إلى انتظار مسؤولي الاتحاد لموافقة الدوري.. طالع التفاصيل إضغط هنا
وقال صبحي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج على مسؤوليتي عبر فضائية صدى البلد: "ندرس الأمر حاليا، وهناك مداولات ومناقشات مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن ذلك الأمر، وبنيتنا التحتية تُسهل علينا استضافة الأحداث الكبرى".
ويلتقي الأهلي أمام الوداد، والزمالك أمام الرجاء البيضاوي في نصف نهائي دوري الأبطال، حيث تقام من مباراة واحدة بعد قرار المكتب التنفيذي بالكاف.
وعن مصير الدوري، أوضح وزير الرياضة أن إصابات كورونا التي أعلن عنها الاتحاد لن تؤثر على عودة البطولة لوجود الوقت الكافي لتعافي المصابين والاستعداد لاستئناف المسابقة.
كما قدم أشرف صبحي الشكر لأندية الدوري الممتاز لامتثالها لقرار الدولة، وبدء المسحات مبكرا للاطمئنان على اللاعبين.
واختتم: "نوفر الظروف الملائمة لعودة المسابقات، وندعم جميع الأندية".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة: لا مانع من استضافة مباريات أفريقيا.. والدوري لن يتأثر بإصابات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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