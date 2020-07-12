محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
نفى وليد العطار المدير التنفيذي باتحاد الكرة، اختراق "سيستم" اتحاد الكرة وتسريب أي عقود للاعبين المقيدين.
وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك، اتهم في فيديو بثه عبر صفحته على يوتيوب، بعض الأشخاص باختراق اتحاد الكرة وتسريب بعض عقود اللاعبين لإشعال ما وصفه بـ"الفتنة".
وتساءل العطار في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "لو سرقت العقود.. فأين هي؟"
واختتم: "لم يحدث أي شيء من هذا القبيل، وعقود اللاعبين في أمان".
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة ينفي لمصراوي تصريحات مرتضى: لم يتم اختراق سيستم شؤون اللاعبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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