اتحاد الكرة ينفي لمصراوي تصريحات مرتضى: لم يتم اختراق سيستم شؤون اللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

نفى وليد العطار المدير التنفيذي باتحاد الكرة، اختراق "سيستم" اتحاد الكرة وتسريب أي عقود للاعبين المقيدين.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك، اتهم في فيديو بثه عبر صفحته على يوتيوب، بعض الأشخاص باختراق اتحاد الكرة وتسريب بعض عقود اللاعبين لإشعال ما وصفه بـ"الفتنة".

وتساءل العطار في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "لو سرقت العقود.. فأين هي؟"

واختتم: "لم يحدث أي شيء من هذا القبيل، وعقود اللاعبين في أمان".