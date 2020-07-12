"لست مجنونًا".. أول تعليق من مرتضى على فيديو إهانة الخطيب وكهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

نفى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، صحة الفيديو المنسوب له والذي نشر في الساعات القليلة الماضية، مشددًا أنه ليس "مجنون" لكي يسب محمود الخطيب رئيس الأهلي، ومحمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأحمر.

وأضاف مرتضى في تصريحات عبر فيديو نشر له على صفحته "فيسبوك" :"عمري ما شتمت الخطيب بهذه الشتيمة، وكهربا هربان من الزمالك منذ سنة".

وتابع :"أنا لست مجنونًا لكي أقول مثل هذا الكلام، لماذا تم نشر هذا الفيديو الآن؟ الهدف من ذلك إثارة فتنة بعد قضية نادي القرن".

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وأكمل :"فعلاً مصر ليس بها رجل لأن فيها أسود، الفيديو الذي نشر مفبرك والفتنة لن تحدث بين الأهلي والزمالك بسبب وعي الجماهير".

وكان محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وجه عدة خطابات، اليوم الأحد، للعديد من الجهات الرسمية ضد مرتضى منصور، سواء للحكومة برئاسة مصطفى مدبولي بجانب علي عبد العال رئيس مجلس الشعب.

في المقابل، كان رد مرتضى منصور بتقديم بلاغ للنائب العام ضد محمود الخطيب و14 شخصية أخرى.