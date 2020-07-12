محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط: نفى أسامة إسماعيل المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة، تقدم الاتحاد بطلب لاستضافة مصر مباريات قبل نهائي، ونهائي دوري أبطال أفريقيا. وكان الاتحاد الكاميروني رفض استضافة مباريات دوري الأبطال، مطلع هذا الأسبوع. Advertisements وأوضح إسماعيل في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن اتحاد الكرة في انتظار موافقة الدولة للتقدم بطلب التنظيم. وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد قرر بعد المكتب التنفيذي الأخير والذي جرى عبر تقنية الفيديو أن تُقام مباريات نصف النهائي والنهائي من مباراة واحدة في شهر سبتمبر دون أن يتم تحديد البلد المستضيف تمهيدًا لحصول الكاميرون على موافقة حكومية. ومن المقرر أن يواجه الزمالك الرجاء المغربي فيما سيواجه الوداد الأهلي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يوضح لمصراوي موقف مصر من استضافة مباريات دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.