محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
صرح دين سميث المدير الفني لنادي أستون فيلا الانجليزي، بأنه محمود حسن "تريزيجيه" صاحب الفضل في الفوز على كريستال بالاس استطاع أن يتأقلم مع الفريق وامتاز بالاجتهاد.
وقال مدرب أستون فيلا في تصريحاته بعد المباراة التي انتهت بنتيجة 2-0: "لقد أدى بشكل جيد للغاية في أخر مباراتين، لقد استحق بكل جدارة مكانه في الفريق.
وتابع: "تريزيجيه أحد اللاعبين اللذين انضموا للفريق في الصيف الماضي واحتاج إلى وقت من أجل التأقلم، هو على درجة كبيرة من الإلتزام، كما أنه مجتهد للغاية."
واستطاع تريزيجيه أن يسجل هدفين أمام كريستال بالاس، وتمكن من رفع رصيد الفريق إلى 30 نقطة في المركز الـ18 وهم بحاجة إلى التقدم مركز واحد على الأقل من أجل البقاء في بريميرليج.
ويتفوق وست هام وواتفورد على أستون فيلا بأربعة نقاط قبل 3 جولات من نهاية المسابقة.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب أستون فيلا: تريزيجيه استحق مكانته ويمتاز بالإلتزام والاجتهاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.