مدرب أستون فيلا: تريزيجيه استحق مكانته ويمتاز بالإلتزام والاجتهاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح دين سميث المدير الفني لنادي أستون فيلا الانجليزي، بأنه محمود حسن "تريزيجيه" صاحب الفضل في الفوز على كريستال بالاس استطاع أن يتأقلم مع الفريق وامتاز بالاجتهاد.

وقال مدرب أستون فيلا في تصريحاته بعد المباراة التي انتهت بنتيجة 2-0: "لقد أدى بشكل جيد للغاية في أخر مباراتين، لقد استحق بكل جدارة مكانه في الفريق.

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وتابع: "تريزيجيه أحد اللاعبين اللذين انضموا للفريق في الصيف الماضي واحتاج إلى وقت من أجل التأقلم، هو على درجة كبيرة من الإلتزام، كما أنه مجتهد للغاية."

واستطاع تريزيجيه أن يسجل هدفين أمام كريستال بالاس، وتمكن من رفع رصيد الفريق إلى 30 نقطة في المركز الـ18 وهم بحاجة إلى التقدم مركز واحد على الأقل من أجل البقاء في بريميرليج.

ويتفوق وست هام وواتفورد على أستون فيلا بأربعة نقاط قبل 3 جولات من نهاية المسابقة.